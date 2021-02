Bonjour je souhaite passer une commande sur eBay et le vendeur me demande de lui fournir une photo de ma pièce d'identité après l'achat pour que je puisse récupérer le colis en mondial relay.



Est-ce normal de procéder de cette façon ? à vrai dire je suis moyennement chaud pour envoyer des données personnelles comme ça.



Après le vendeur à l'air honnête et à de bon avis mais je me demande si ça se fait en général.



Merci d'avance