Petit premier retour sur Pacer version PS4 (FAT) On sent clairement que ce sont quelques anciens dev de Wipeout dessus, les commandes sont relativement pareil, mais avec quelques subtilités, car les vaisseaux peuvent être améliorer aussi bien au niveau "desing" qu'au niveau des perf (moteur, maniabilité, freinage, défense, antigravitation) et à la moindre de ces modifs, on le ressent toute de suite mannette en main. 4 classses de vaisseaux / 5 vaisseaux / 11 armes / 14 pistes.. Mode carrière + Online + partie rapides avec 8 styles de courses différentes. Si vous aimer ou êtes fan de Wipeout, il ne faut clairement pas passer à coter.