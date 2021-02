Salut !En Octobre, lors d'un évènement steam ou il y avait des tonnes de démos, j'avais pu découvrir Conscript, qui m'avait fait bien plaisir. Enfin un jeu d'horreur à l'ancienne, sans vue FPS, avec l'originalité du contexte.Vous en avez pas marre des jeux d'horreurs en vue FPS ?Ou ceux dont on ne peut se défendre qu'en fuyant ?Un jeu d'horreur comme Conscript, à l'ancienne, en 2D, ça vous botte ?

posted the 02/11/2021 at 01:56 PM by sephrius