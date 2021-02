JVC

Gameblog

Gamergen

On pourrait croire, au début de l’aventure, que Bravely Default II va s’enterrer dans un classicisme souverain à cause d’un pitch de base et d’une introduction pleins de clichés. Pourtant, son rythme et son scénario s’envolent pour embarquer le joueur et à la fin du deuxième chapitre, ce qui constitue déjà beaucoup d’heures de jeu, nous sommes pressés de découvrir la suite. Le système de job et le pattern Brave/Default sont les idées forment l’évolution naturelle des JRPG old-school des années 90 et les nombreux à-côtés promettent des belles choses pour sa sortie, le 26 février prochain.Si Bravely Default II semble se situer dans la continuité de ses prédécesseurs, il prend ses distances en matière d'exploration et d'équilibrage global de la formule, qui conserve son délicieux parfum d'autrefois. Les érudits du J-RPG risquent donc de succomber à son charme ensorcelant - sans doute pour leur plus grand bonheur - des prédictions à vérifier très bientôt pour le TEST !Que dire de nos premiers pas sur ce continent d'Excillant de Bravely Default II si ce n'est que la magie opère toujours aussi bien ! Certes ultra classique, il arrive à nous embarquer sans souci dans son intrigue avec un groupe de protagonistes plutôt attachant. Nous sommes donc bien emballés pour le moment et assez curieux de voir si cette nouvelle production produite par Tomoya Asano et Masashi Takahashi saura nous surprendre, en bien. Réponse prochainement !