Daniel Ahmad, senior analyst chez Niko Partners couvrant l'industrie des jeux vidéo en Chine et en Asie, a fait savoir qu'une chose qui est toujours laissée de côté dans la couverture médiatique des bilans financiers de Sony Corporation, c'est le segment mobile sous Sony Music via Aniplex avec notamment Fate/Grand Order en poule aux oeufs d'or.Pour se développer sur ce marché, Aniplex a récemment conclu une immobilisation de capital avec f4samurai. Cet accord renforcera la relation des deux sociétés l'un avec l'autre tout en assurant leur indépendance. Les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble sur les jeux smartphones Magia Record : Puella Magi Madoka Magica Side Story et Disney Twisted Wonderland.Daniel Ahmad a également indiqué que Sony a encore beaucoup parlé de la façon dont la société veut faire de l'anime, son prochain pilier majeur (le quatrième dans l'Entertainment après les JV, la musique et les films) lors de son dernier bilan financier : "Ils étudient la possibilité de créer d'autres liens entre les animes et les jeux, ce qui se répercutera probablement non seulement sur les consoles, mais aussi sur les téléphones portables". Kenichiro Yoshida, le big boss de Sony, est celui qui pousse le plus pour investir dans ce domaine, ce qui explique le rachat de Crunchyroll pour 1,175 milliard de dollars via Funimation Global Group (Sony Pictures Entertainment) afin de devenir leader dans le streaming d'anime, tout en ayant également un pied dans le milieu des mangas.Souvent cité en exemple comme un vaste fantasme, le rachat de Kadokawa Corporation, conglomérat médiatique japonais, par Sony Corporation pourrait être une possibilité sur le long-terme. Si cela devait se faire, on assisterait là à la plus grosse acquisition de Sony, aussi bien en matière d'actifs qu'en dépense. Un investissement aussi conséquent permettrait au groupe japonais de dominer un marché qui rapporte énormément, en plus de mettre à contribution ses filiales avec des synergies cohérentes.