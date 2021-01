Toi on verra jamais ta fin quelque soit le support je pense Toi on verra jamais ta fin quelque soit le support je pense

C'est quelque chose qui me trotte depuis un moment, cette impression qu'il y a de plus en plus d'adaptation en animes qui n'ont jamais de vrai fin et qui n'en auront probablement jamais.Alors le fait n'est pas nouveau mais il fut une epoque ou j'avais quand meme l'impression que les 3/4 des adaptations en animes avaient une fin inventée (genre FMA 2003 pour ne citer que lui), ce qui agaçaient les fans de l'oeuvre originale, mais au moins il y avait une fin.Et qu'elle soit réussi ou non, je prefere ça a une fin ouverte qui n'aura jamais de suite (on pourra me dire " bah va lire le manga" nan ça me gonfle)J'ai l'impression que ce n'est plus trop le cas depuis plusieurs années et que les studios preferent laisser leurs series en plan plutôt que de la conclure meme de manière originale.Donc avez vous des noms d'adaptations recentes de manga (plutot action), genre sur ces 3/4 dernières années, qui ont une vrai fin, qu'elle soit originale par rapport au manga ou non ?