La révélation surprenante du jour résulte d'un échange spontané sur Twitter entre l'animateur américainet accessoirement le réalisateur/scénariste de The Last of Us Part II. En effet, le premier a interpelé le second sur le réseau social pour lui demander, d'une manière purement hypothétique,De toute évidence, Neil Druckmann avait déjà réfléchi à la chose puisqu'en plus de répondre à la question,1) Punisher2) Half Life3) Ghost Rider4) Hotline Miami5) Cowboy BebopBien évidemment, cette réponse ne veut absolument pas dire que Naughty Dog va prochainement plancher sur l'une de ces licences. Mais il est intéressant de voir ce qui plaît/intéresse celui qui, avant d'être co-président du célèbre studio californien, a pendant longtemps été son directeur de la création.Il est par exemple possible de noter que les licences sur lesquelles aimerait plancher Neil Druckmann sont un mélange de comics/manga et de jeux vidéo. La présence de titres commesoulignent par ailleurs son intérêt pour les histoires de justicier et de vengeance (ce qui se ressentait déjà dans The Last of Us Part II).