Salut !Je me demandais, en Octobre, pendant les démos steam là, j'avais découvert Solasta : Crown of the Magister. Petite vidéo découverte ici :J'avais plutôt trouvé le début cool, mais maintenant que c'est sorti, je me demandais... C'est bien en vrai ?Y'en a ici qui ont fait ce C-RPG ? Je crois qu'il était sorti en version alpha, ça donne quoi maintenant ? Si vous y avez joué, donnez moi vos avis !