Au programme :- Trailer reveal de KOF XV- Trailer de l'édition complète de KOF XIV avec des collectors (notamment façon boite Neo Geo) intéressant- Arrivée de KOF 2002 UM sur PS4 (je ne sais pas si il s'agit de la Tougeki edition)- Reveal des persos DLC de Samurai Spirits (Cham Cham et Hibiki de Last Blade)

Who likes this ?

posted the 01/08/2021 at 02:03 AM by alexkidd