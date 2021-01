Grosse rumeur du petit matin du coté de la Switch « Pro ». Au départ je n’allais pas évoqué le truc quand j’ai vu que ça semblait venir de 4chan, sauf que la source principale est en faire SciresM, l’une des personnalités les plus connues sur la scène du hack Switch, faisant que le thread est resté ouvert sur ResetEra vu la potentielle véracité des informations. Je laisse le lien ci-dessous car c’est bourré de données techniques mais dans les grandes lignes : - Plusieurs termes liées sont déjà dans les données de la console. - Le nom de code pour la révision de la Switch est « Aula ». - Affichage 4K mais cela ne concernerait que le dock. - La résolution nomade devrait rester la même (720p) mais avec un écran OLED. - Meilleur refroidissement et meilleure autonomie. Pour ScriresM, tout semble aller vers un simple modèle Pro pour garantir de meilleures performances, même sur les jeux déjà existants un peu à la manière de la PS4 Pro, rien de plus (ce qui ne serait pas étonnant).

posted the 01/07/2021 at 05:15 AM by shanks