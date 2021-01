Bonjour tout le monde ! Ca fait un moment que j'étais pas venu vous faire part des nouvelles de notre site.dernièrement et a changé de version pour arborer un style. La version mobile a été amélioré également, aujourd'hui ce n'est plus un aspect à prendre à la légère. Sinon il y a aussi des choses qui ne changent pas : y a toujours, la navigation est rapide/fluide, et on fait notre nécessaire pour nous démarquer de la concurrence en présentant des articles originaux.• La communauté est toujours présenteoù se tiennent nos débats enflammés sur Nintendo, ses licences, et(y a de quoi dire). On résiste pour le moment à la tentation de passer sur Discord, mais notre amour des forums est plus fort.• Le site est. J'ai mis en place récemment un système de groupes pour spécialiser les membres dans différents domaines. Nous avons également un wiki. Par ailleurs,pour avoir une meilleure cadence, ainsi que des animateurs dans une moindre mesure. L'équipe est bénévole, ce qui nous motive le plus c'est d'avoir un beau site avec du bon contenu !• Avec un compte utilisateur, vous pouvez constituer, et également renseigner des données tels que les temps de jeu, dates de complétion, note... Vous aurez aussi accès àpour tester votre culture Nintendo, ainsi que d'autres mini-jeux plus ou moins intéressants xD.• Les vendredi soir, en général se tient"Nintendo Talk Show" diffusé en direct sur Twitch, qui revient sur l'actu de la semaine précédente. Vous pouvez également nous trouver sur Twitter où nous sommes bien actifs.Si notre site vous intéresse, n'hésitez pas à y passer faire un tourOn accueil tout le monde avec grand plaisir !