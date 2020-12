J'ai un soucis avec ce jeux, Atom rpg.

Je joue en facile, mais je meurs peu de temps après avoir commencé.

Je me fais dépouillé a chaque fois mon inventaire, et la c'est simple, après le bunker 317 , si je retourne dehors, je fais 3 pas et je meurs car je suis irradié, empoisonné...



Et j'ai aucun moyen de récupérer mon inventaire du groupe qui le l'a volé, puisque ils sont armés et moi non.

Donc je pense redémarrer une nouvelle partie, mais franchement je vois pas comment avancer si a chaque fois je vais me faire dépouillé...



Si quelqu'un sait comment progressé....je suis preneur.

Dommage qu'à ça l'air pas mal..