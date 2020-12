Hello la commu !



Je me pose une question depuis quelques semaines maintenant et j'ai beau chercher, je ne trouves pas...



Lorsque je vais sur l'app PSN sur ma PS5, il m'est impossible de trouver une section "Promo", je dois relancer 3-4 fois pour espérer voir le bandeau et ainsi voir la liste des promos. Quelqu'un sait comment faire pour trouver la section ?



Merci !!