Quand nous voyons tout ses bugs et fails, pourquoi pas en faire un élément du scénario, avec un personnage qui perturbe la "matrice" du jeu, vu que nous sommes dans un jeu futuriste/cyberpunk, ce qui fait que les bugs set fails sont fait exprès pour perturber le joueur (comme pour le jeu Eternal Darkness , qui faisait croire à des soucis du jeu), une fois que vous arrivez à trouver le personnage (un hacker), qui explique que l'on peut manipuler aussi bien les médias (donc la presse, la c'est carrément le quatrième mur) et contourner même les système de vérification (là je vais peut-être un peu trop loin, mais vous comprenez l'idée), il vous donne accès un artefact a insérer dans une "machine" qui est une mise à jour du système et le jeu n'a plus de bugs et fails.Comment ça c'est de la bonne !