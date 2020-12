Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Comme Miles Morales, le Remaster propose désormais 3 modes graphiques :-Mode Qualité avec RT en 2160p la plupart du temps à 30fps mais la résolution peut baisser à 1800p dans le pire des cas.-Mode Performance sans RT en 4K dynamique à 60fps, la résolution la plus basse est de 1440p.-Mode Performance avec RT en 1440p dynamique à 60fps, souvent dans cette résolution même si ça peut descendre en 1080p durant les passages les plus exigeants.■La résolution du ray tracing est ajustée en fonction de la résolution native. En mode qualité + RT, la résolution des réflexions est de 1080p, en mode performance + RT, la résolution des réflexions passe à 720p voir moins lorsque la résolution baisse.■Les ombres des bâtiments, les objets statiques sont toujours présents, en revanche les objets dynamiques comme le joueur, les piétons et les voitures sont soit supprimés soit réduits dans les reflets.■Certaines animations dans les réflexions sont rendues à des fréquences d'images plus faibles pas de 1:1.■Les fameuses flaques d'eau du site "Fisk Construction" ont maintenant des réflexions meilleures et plus précises que la démo E3 2017.■La qualité des détails des réflexions des arbres est meilleure.■Le mode performance avec RT tourne presque en 60fps locké avec quelques baisses mineures 58fps.■La qualité des assets, des textures, des ombres ainsi que l'éclairage a été améliorée.■Ombrage de la peau et dents des personnages ont été refaits.■Meilleure distance d'affichage avec une amélioration des détails éloignés.■Les temps de chargements sont instantanés, Insomniac est actuellement au sommet de l'industrie dans ce domaine.■Ce Remaster en termes de qualité visuelle est presque similaire à Marvel's Spider-Man Miles Morales.