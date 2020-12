Salut tout le monde, Nous avons fait l'acquisition d'une Switch pour la salle de pause de là où je bosse avec MK8, SSBU & Fifa 2021 (pas ma faute, il a des footeux ici). Le patron souhaite également que je trouve un FPS en écran splitté à la Mario Kart pour en avoir pour tous les gouts. A part que les FPS, c'est pas du tout ma tasse de thé, les derniers auxquels j'ai joué sont Goldeneye et Perfect Dark sur N64. Vous pourriez me conseiller quoi? Bon aprem à tous!

posted the 12/10/2020 at 03:11 PM by koriyu