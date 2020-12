La semaine du Black Friday 2020 en Espagne, la Switch détenait 72% parts de marché.Six des jeux les plus vendus cette année (2020) sont des titres Switch. Ils sont les suivants :- Animal Crossing: Nouveaux horizons- Mario Kart 8 Deluxe- Minecraft- Super Mario 3D All-Stars- Super Mario Odyssey- Luigi’s Mansion 3La Switch a été vendu au total 1,57 million d'unités en Espagne à ce jour.

posted the 12/07/2020 at 10:55 PM by nicolasgourry