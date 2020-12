Jeux Video

Je n'ai pas pu faire de review au printemps, faute de pouvoir avoir une version boîte de la part de Capcom à cause des envois interdits en confinement (et en mai, c'était un peu trop tard), donc j'ai attendu sagement une promo pour me l'acheter, donc à 20 balles récemment sur le Xbox Store.Bah putain c'était coolCourt évidemment (5h30 en prenant mon temps, mode normal, sans compter les morts) et je comprends que ceux qui l'ont payé 60 balles aient eu mal au cul, surtout s'ils s'en branlent du multi, mais tu choppes le truc à 20 balles, c'est juste une magnifique extension stand-alone.Après j'ai pas compris le terme "Remake" tant au final, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'originalFranchement, t'as l'impression que y avait une team chez Capcom qui avait jamais joué au jeu PS1, le boss est venu les voir et a juste dit :Et mine de rien, je me rends surtout compte que Capcom peut maintenant faire une "Director's Cut" regroupant les deux remakes, en transformant quelques passages pour donner :- Chapitre 1 : Jill Partie 1- Chapitre 2 : Leon (VS William)- Chapitre 3 : Séquence Ada- Chapitre 4 : Claire (VS Mr. X)- Chapitre 5 : Jill Partie 2Donc encore une fois c'était cool, à 20 balles vous pouvez craquer sans regret, et je ne sais pas si c'est dû à l'apport du SSD SX, mais les temps de chargement étaient bien courts.(Mais le Nemesis version PS1 était quand même plus classe)