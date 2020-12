Hello tout le monde,Voici la liste des jeux gamepass jusqu'au 10 decembre.Ci dessous les jeux pour les consoles3 decembre : ControlPhogs : 3 decembreSlime Rancher : 3 decembreHaven : 3 decembreYes, your grace : 3 decembreDragon Quest XI S Definitive Edition : 4 decembreCall of The Sea - 8 décembreMonster Sanctuary - 8 décembreUnto the End - 9 décembreAssetto Corsa - 10 décembreMorkredd - courant décembreGreedFall - 10 décembreSuperhot : Mind Control Delete - 10 décembreYooka-Laylee and the Impossible Lair - 10 décembre