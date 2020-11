SEGA vient de diffuser son "Integrated Report 2020" dans lequel il détaille ses résultats financiers pour l'année fiscale 2020 qui a pris fin le 31 mars dernier et fait le point sur sa situation actuelle. Dans ce dernier l'éditeur japonais révèle que la série des Yakuza, qui fête ses 15 ans en 2020,À titre d'information, dans son document pour l'année fiscale 2018, SEGA dévoilait que Yakuza avait passé les 11 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un rapide et pour le moins complexe calcul montre donc que l'éditeur a vendu au moins trois millions de jeux Yakuza supplémentaires en deux ans.Yôkoso JapanPour justifier la croissance récente des ventes des jeux de la série, SEGA parle de l'attrait que les jeux japonais aux thématiques totalement nippones exercent sur les joueurs occidentaux. Selon la maison de Sonic, cet attrait permet à des jeux de niche d'atteindre des chiffres de ventes conséquents . SEGA explique par ailleurs que la série des Yakuza reçoit de très bonnes critiques de la part des étrangers, autrement dit des non-japonaisPour permettre à la série de continuer de croître en popularité, SEGA compte continuer de proposer ses épisodes sur de multiples plates-formes et de mettre l'accent sur les ventes dématérialisées (selon nos informations, inciter les joueurs à se procurer une version dématérialisées de Yakuza : Like a Dragon plutôt que la version boîte était un élément important de la stratégie marketing de SEGA pour le jeu).Rappel :