Toujours via le siteet après avoir dévoilé les chiffres desau Royaume-Uni, c'est au tourde la, la console a réalisé le plus gros lancement de l'histoire sur ce territoire en dépassantlargement le précédent record détenu par la(250 000 unités vendues en 48 heures).Pour information,déclare que les deux tiers vendus de laconcernaient le modèle classique.

■PS5 : 280~300K ? ■PS4 : 250K ■PSP : 185K ■PS3 : 165K ■Xbox Series X+S : 155K ■Xbox One : 150K ■3Ds : 113K ■Wii : 105K ■Ds : 85K ■Switch : 80K ■Xbox 360 : 70K ■Wii U : 40K

