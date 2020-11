Salut à toustes,



Je viens de faire une commande deliveroo qui me donne accès à un mois de.xbox gamepas mais... Je n'ai pas de Xbox !

Je n'ai qu'un PC un Huawei matebook d14 qui n'est pas un foudre de guerre, comment ça marche ? Il faut faire tourner les jeux sur la bête, c'est du streaming ? Et il me semble que ce mois ci, il y a Disney+ de dispo, ça marche comment ?

Merci d'avance pour vos réponses !