Bonjour à tous ,J'espère que vous allez bien !J'aurais besoin de vos avis éclairés (qualité/prix) sur une config haut de gamme que j'ai trouvé pour le Black Friday :Processeur i9-10850kCarte mere MSI z490 TOMAHAWKMemoire ddr4 32 gb ddr4 3600mhz corsair vengeance proCarte graphique rtx 3090 ventus 3x 24gbBoitier corsair carbide 678c +1 ventilateur ll140 corsairAlimentation 850watt 80+ gold fullmodulaire aorus GP-AP850GMSsd 1 to nvme samsung 970 evo plus 1toHDD 3TO SEAGATE BARRACUDA 7200TRSwatercooling enermax LIQTECH II 360MM + 3 ventilateur corsair ll120Windows 10 proLe tout pour un prix de 2850€C'est un peu au dessus de mon budget, le vendeur me propose la possibilité de changer la 3090 par une 3080 EVGA ftw Ultra pour passer le prix à 2200€Si vous aviez la gentillesse de me donner votre avis sur cette config, la qualité des composants et sur le prix proposé cela serait top ! Cela représente un gros investissement pour moi pour du long terme et je ne veux pas faire d'erreur. Je suis prêt à mettre le prix, cela fait longtemps que j'économise. Mon utilisation principale serait pour du gaming avec un écran Samsung G7 32" pour des jeux tel que Cyberpunk 2077 en Ultra/60 fps minimum et être tranquille pour un bon moment !Est ce le bon moment pour investir sur une config haut de gamme ou est il plus judicieux d'attendre quelques mois (potentielle 3080 Ti) ? Merci d'avance pour vos retour