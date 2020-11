The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ou quel que soit le nom de la suite, prendra un peu plus de temps avant la sortie malgré ce que les rumeurs prétendent.



Sur Twitter ce week-end, la célèbre Nintendo Insider Emily Rogers a déclaré qu'une sortie potentielle pouvait être attendue vers les fêtes de 2021, mais même dans ce cas, elle a noté qu'il y avait une petite chance pour que le jeu soit repoussé à 2022. Toute fenêtre de sortie avant les vacances de 2021 sont selon elle pas possible malgré ce que disent les rumeurs.



Bref, le prochain Zelda on aura temps de le voir venir...



