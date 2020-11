"Tout est vendu. Absolument tout est vendu"

"Tout sera vendu en Russie, cela ne fait aucun doute. J'ai passé une grande partie de l'année dernière à essayer de m'assurer que nous pouvons générer une demande suffisante pour le produit. Et maintenant je passe beaucoup de temps à augmenter les stocks pour répondre à cette demande."

Sony a lancé lasur certains marchés le 12 novembre et le 19 sur la plupart des principaux marchés restants dans le monde.Dans une interview avec, lede, a été interrogé sur les ventes de lalors de son lancement et comme prévu, la console s'est vendue partout où elle est disponible. Il travaille en ce moment pour augmenter l'offre de la console pour essayer de répondre à la forte demande., a déclaré le boss de, ensuite il a ajouté que :n'a actuellement pas publié de communiqué de presse concernant le succès des ventes de sa dernière machine. Cependant, selon les déclarations de, la société a réussi à vendre chaque consolequ'elle a produite. Le plus gros problème de l'entreprise à l'heure actuelle est de produire beaucoup plus de consoles pour répondre à la demande du marché.