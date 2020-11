79% -pour l'instant-

(41 positives / 9 Mitigées / 0 Négative)IGN 9/10Quelle belle surprise que cet Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ! Après un premier volet qui nous balançait tous les personnages de l'univers The Legend of Zelda à la figure en oubliant de proposer un scénario vraiment intéressant, ce nouvel opus change totalement son fusil d'épaule et s'adresse aux fans de Breath of the Wild en levant le voile sur tout un tas d'interrogations laissées en suspens dans la dernière aventure de Link. Les joueurs retrouvent des têtes déjà connues, mais pas seulement, le scénario est un plaisir à suivre, les cinématiques sont magnifiques (surtout en mode Portable) et le jeu sait être fun, sans oublier d'apporter un peu de technique avec les combos. Le contenu est énorme et la rejouabilité est au rendez-vous si vous n'êtes pas contre la répétitivité (inévitable, c'est un Musou, vous êtes là pour taper des monstres, et c'est tout). Un titre incontournable pour les fans de The Legend of Zelda, mais aussi pour les joueurs qui veulent se lâcher en tranchant tout ce qui bouge le temps d'une mission.Destructoid 8,5/10God is a Geek 8,5/10USgamer 8/10Game Informer 7,5/10Difficile de ne pas sortir un peu frustré de ce Hyrule Warriors qui excelle sur certains points et déçoit sur d’autres. Le système de combat fonctionne très bien, mais peine à briller, la faute à un framerate tantôt acceptable tantôt désagréable au possible, surtout en docké. La narration est bien amenée et les cut-scenes sont fantastiques, mais le scénario s’éloigne du matériau d’origine et perd en puissance narrative. Reste que si vous êtes insensible à un taux d’image par seconde qui fait le yo-yo ou jouez exclusivement en mode portable (ce qui ne règle pas complètement le problème non plus), L’Ère du Fléau se révèle être un assez bon Musô. Plaisant à prendre en main et très bien raconté, il pèche principalement par sa technique et par son scénario qui pourra décevoir ceux qui, comme nous, en attendaient trop.Seul gros jeu original de la Nintendo Switch pour cette fin d'année 2020, Hyrule Warriors l'Ère du Fléau est une petite déception. Jouissif comme tout bon musou qui se respecte, le titre de Omega Force pêche par une technique défaillante, un contenu limité et un contexte scénaristique largement sous-exploité. On en attendait peut-être trop, reste que ce nouveau titre dans l'univers de Zelda Breath of the Wild et censé couvrir une partie importante de cet univers nous a semblé bâclé sur de nombreux points.GameSpot 6/10En proposant une nouvelle fois la formule Zelda revisitée à la sauce Musō, Koei Tecmo offre une préquelle un peu brouillonne à Breath of the Wild : derrière l'esthétique léchée et colorée des cinématiques, qui nous racontent les coulisses d'une histoire dont on connaît le dénouement, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se révèle finalement un beat'em all de plus dans la longue série de crossover entamée avec l'épisode Gundam en 2007. La présence des nombreux pouvoirs de Link, de ses compagnons iconiques et de quelques lieux déjà mythiques n'y change malheureusement pas grand chose : L'Ère du Fléau s'entend comme une aventure un peu trop bourrine et répétitive pour espérer ratisser au-delà des mordus de la série, qui parviendront à faire fi d'un gameplay encore perfectible pour profiter des innombrables clins d'oeil et explications que leur réserve cette aventure collective. Et pourtant, celle-ci ne manque pas de surprises, entre révélations parfois fracassantes et thèmes musicaux très réussis, qui laissent imaginer ce que le jeu aurait eu à offrir avec une gestation plus confortable. Mais à l'instar des phases en Créatures Divines, L'Ère du Fléau semble bien trop obligé par ses références contractuelles pour parvenir à trouver sa véritable raison d'être.