Le 19 novembre prochain sera l'occasion pour les joueurs français de mettre la main sur la console de nouvelle génération de Sony, à savoir la PlayStation 5, mais aussi de découvrir le remake de Demon's Souls.Ce dernier, d'ores et déjà disponible sur le territoire américain, a déjà pu être traversé de long en large et en travers par les nombreux fans de la saga. Cependant, il semblerait qu'un nouveau mystère a fait son apparition dans cette nouvelle version de Demon's Souls. Contrairement à la version originale du titre, ce remake dispose d'une mystérieuse porte inédite qui intrigue fortement les joueurs. Les explorateurs en herbe ont d'ailleurs tout fait pour essayer de l'ouvrir pour voir ce que cache cette dernière, mais en vain.Les développeurs du jeu profitent de cet engouement pour ce nouveau contenu en dévoilant ce que cache cette porte-mystère avec un tweet intriguant.

posted the 11/18/2020 at 08:55 AM by nicolasgourry