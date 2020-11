Bonsoir tout le monde ! Je viens de me refaire en l'espace de deux mois ces deux grandes aventures que sont FFVI et FFVII, qui sont considérés par la plupart des fans comme les meilleurs (Le VIII et le IX parfois dans le débat)Donc vraiment que dire sur ces jeux ! Déjà j'ai beaucoup de mal à les départager que ça soit au niveau de l'OST, des personnages, de l'ambiance etcTout d'abord dans le VI ce qui est énorme c'est vraiment le twist au milieu du jeu et le fait qu'il y ait pas vraiment dans le jeu de personnage principal, on me dira Terra est la protagoniste mais on la contrôle pas tant que ça au final, et c'est plutôt une succession de petite histoires relatives à notre équipe.Et la seconde partie qui se transforme en sorte de "quête annexe" où tu dois retrouver tes partenaires, pour le coup j'adore, tu es pas pris par la main c'est à toi de parcourir le monde et de rechercher des indicesDe grosses scènes qui passent toujours très bien en 2020 malgré la 2D.De tête comme ça, la scène de l'Opéra, du train fantôme où Cyan dit une dernière fois aurevoir à sa famille décédée suite au sale coup de Kefka, la tentative de suicide de Celes...et la fin bien sûr ! Non vraiment ça a pas vieilli je trouve.Concernant le 7, ça passe encore très bien franchement même pour les plus jeunes qui ont commencé par le remake, ça reste un jeu à faire ! Le jeu qui possède un peu le méchant le plus classe quoiMême là encore au niveau de l'OST, c'est vraiment du très bon boulot! J'avais oublié certain truc, mais qu'est ce que j'ai hâte de revoir certaines scènes en HD.Je pense particulièrement à l'attaque de l'Arme sur Junon, avec ce sentiment d'urgence que tu as avec la musique et tous les soldats de la Shinra qui s’agitent autour !Le Wutai, j'ai tellement hâte de revoir aussi comment ils vont le retranscrire en HD. Avec ces montagnes incrustés de figures bouddhistes, il y a vraiment de quoi se péter la rétine je pense.Ce qui est fort avec FFVII c'est que le scénario fait toujours écho à notre monde actuel et malheureusement je pense qu'il le fera toujours.C'est un peu le jeu de la démesure tu explores toute la planète, pour moi ça va être impossible à retranscrire en HD (Coucou le sous-marin par exemple...)Donc voilà franchement pour moi c'est sur un pied d'égalité !On se quitte avec un petit florilège de l'ost de ces deux jeux !