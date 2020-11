C'est de la traduction Google mot à mot dégueulasse :

KOF XIV marque un tournant dans l'histoire de la franchise d'un point de vue strictement personnel. En effet, c'est le premier épisode auquel je n'ai pas du tout joué, même pas 1 seconde, rien. Le titre m'a tellement déçu visuellement que c'était juste impossible... Même si il a des vrais qualités j'ai pas réussi à m'y intéresser.Cependant, je reste assez attentif sur les infos qui circulent autour de, en checkant de temps à autres les dernières nouvelles.Et quel ne fût pas mon étonnement en tombant sur cette rumeur par hasard issue du forum 4chan.Apparemment il s'agirait d'un leak d'un développeur participant de près ou de loin au projet. Je ne sais pas si çà vaut quelque chose, mais ce que je constate c'est que c'est précis, plutôt vraisemblable, et que surtout tout le roster de base de KOF XIV avait été leaké de la même manière plusieurs mois avant même l'annonce du jeu. Wait and see donc...