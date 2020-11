Je sais pour ce qui possède la série x mais j'ai remarqué que la série x améliore les Jeux en 4k natif ou proche (certainement) pour les Jeux qui ont eu une résolution dynamique genre assassin's creed origin's/odyssey est j'ai remarqué un gain de netteté mais vraiment c'est plus précis et cela Pope un peu moins voir pas du tout est c'est constant niveau frame rate. The Witcher 3 pareil en mode performance c'est plus net (quasi en 4k ont dirais mais un poil moins net quand mode graphique)et c'est en 60fps constant. Je sais pas s'il y a des forums ou des sites qui en parlent mais en tout cas c'est ce que j'ai constaté sur ma Xbox One x vs série x.