Je suis pas du genre a abandonné mes jeux en cours de route, même quand un jeu me plaît moyen, je met tout en œuvre pour au moins le terminer MAIS il m'arrive parfois de vraiment pas finir un jeu quand celui ci m'ennuie. Ils sont peu nombreux mais j'en retiens quelques uns, les voici.



Digimon Word ps1 J'aimais beaucoup ce jeu mais j'étais très jeune quand je l'ai eu, il était très difficile et je l'ai jamais terminé. Dommage car franchement il était bien.



Tomb Raider 2 J'aimais beaucoup aussi mais j'étais bloqué et a l'époque pas de soluce, je pense que je l'avais quasi terminé mais malheureusement ce foutu monastère à eu raison de moi...



Tomb Raider 3 Au tout début, j'ai jamais pus le terminer car ma Playstation a rendu l'âme peu de temps après...



Rayman Trop difficile et je l'ai eu jeune je suis jamais aller plus loin que les montagnes bleues... J'aimerai bien y rejouer un jour pour le terminer cette fois.



Final Fantasy Christal Chronicle J'aimais beaucoup les musiques mais j'aimais pas le système de jeu, je l'ai revendu peu de temps après [/g]



Les Royaumes d'Amalur Reckoning



J'avais bien avancé dessus car j'aimais bien le système de combat mais malheureusement peu de choses me donnait envie de revenir sur ce jeu. La platitude affligeante des quêtes, l'univers que je trouvais vu et revu et son manque d'identité et ses dialogues avec les pnj inintéressant ont fait que j'ai stop au bout de 80 heures (oui quand même) car ça se voyait que je me forcer à y jouer, j'en avais marre de perdre mon temps dessus malgré les combats vraiment cool...



Voilà, yen a peut être d'autre mais c'est de ceux là que je me souviens en tout cas.



Et vous, quels sont les jeux que vous avez abandonnés en cours de route ?