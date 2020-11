La version Xbox Serie X utile un VSYNC pour avoir une fréquence d'image bloqué à 60 mais peut chuté à 55 FPS,tandis que la PS5 atteint les mêmes objectif mais avec juste une ou deux chutes de FPS par ci par là donc 58-59,mais cas très rare !!!Fait très très étonnant dû à la puissance de la Serie X,la version PS5 est la version la plus détaillé,les textures sont plus fine(sharp comme ils disent) notable et offre de meilleur couleur dans certaines scène,voir paysage. Je pense que le traitement TAA est bien trop poussé sur Xbox et offre parfois un effet de flou sur certaines textures.Pour les chargements,la version PS5 est la plus rapide après les patchs installé. La version Xbox a deux ou trois écrans en plus à charger.(Possible qu'Ubisoft les retire via une maj ou pas du tout vu leur deal marketing).Pour un moteur qui fait galérer les PC,la version PS5 s'en sort vraiment très très bien,mise à part le fiasco du RE ENGINE pour la version de DMC5 SE sur PS5 et XSX,ici la console semble avoir aucun soucis.Superior version ? En tant que joueur PC,la version PS5 est bien plus proche qu'une version net PC à mes yeux si on met sur pause bien sûr. Après voilà,faut se pencher,si vous êtes loin de vos TV,il se peut que vous ne notiez rien,nada entre les deux....OU PAS !En attendant DIGITAL FOUNDRY pour plus de profondeur et de détail,bon jeu.