Séries

https://niindo64.com/2020/11/12/serie-critique-the-boys-saison-2/



Avant-propos Mon article originel

Nouveaux venus

On prend les mêmes...





Vought dans la tourmente

Conclusion

À ce jour, je n'ai pas lu le Comics du même nom paret. Mais du peu que j'en sais, il semblerait que cette adaptation à l'écran pardemeure assez fidèle au matériau d'origine. Avec unomniprésent, un, du, et unequi crève littéralement l'écran. C'est trash, mais diablement fun. Et c'est caractéristique d'un univers à ne pas mettre entre toutes les mains. Déconstruisant avec brio le mythe des super-héros et le système qui les régie en dévoilant leurs côtés les plus sombres. Comme aucun autre film ou série du genre ne l'avait fait avant lui à ma connaissance.Concernant mon rapport à cette série, j'avais bien accroché à sa première saison que j'ai découverte en 2020. Ce premier acte de la guerre entre ces durs-à-cuire decontreet lesfut passionnante à suivre. Rythmée, et presque sans temps morts selon les épisodes. Avec des personnages hauts en couleurs et pourris jusqu'à la moelle du côté desmais pas moins charismatiques pour autant dans les deux camps. Le moment m'ayant le plus marqué étant le final de la première saison. Qui non seulement changeait totalement le destin demais en plus nous révélaitdu. Suite à ce cliffhanger de folie je n'avais qu'une envie, me ruer sur cette saison 2 dont je vais enfin parler.Pour moi un des plus gros points forts de cette série, c'est ledont je vais beaucoup parler ici. Et qui s'est d'ailleurs bien étoffé cette saison avec l'arrivée de nouveaux personnages qui n'ont rien à envier aux anciens.En premier lieuqui avec d'autres, portait cette saison sur ses épaules. Volontairement détestable en plus d'être surpuissante, et. D'ailleurs la relation qu'entretenait ces deux-là était assez bien traitée.Autre personnage très important du côté de chezqu'on avait vu brièvement durant la saison 1 et qui a remplacéà la tête de la corporation. Incarné par undans son élément. Infaillible et d'une prestance telle que même lesle tiennent en respect.Après tout n'était pas parfait. Notamment ceux qu'on a découverts dans la prison decomme le personnage de la(qu'on ne voit même pas dans les trailers bizarrement) qui fut un gâchis pour moi malgré son développement. Une de sesqui faisait exploser des têtes que j'aurais aimé voir davantage. Et même un des gros enjeux de cette saison qu'était la lutte contre des. Avec leconsidéré comme l'un d'eux, qui ne m'avait pas spécialement marqué même si grâce à lui on a pu en apprendre davantage sur le passé de cetteConcernant les habitués, la plupart sont fidèles à eux-mêmes pour le meilleur et pour le pire. Le groupe desdemeurait toujours aussi soudé malgré quelques tensions. Même si le fait quem'a fait pas mal tiquer. Rien de particulier à redire suret la "" qui s’intégrait au groupe du mieux qu'elle le pouvait.Là où y a un peu de changement, c'est du côté de la complicité entreet uneplus badass que jamais. Et cette saison m'a confirmé que malgré son mutisme total,Et que dire de. L'anti-héros par excellence qui m'a encore plus régalé durant cette saison. Par son attitude, ses punchlines, et sa détermination. D'autant plus que son histoire avait pris une nouvelle dimension suites aux révélations concernant sa chèrequi a eu une place cruciale dans la trame. Ceci faisant qu'il était prêt à tout même au pire pour sauver ce qui lui restait.Chez les Super qui auront été pas mal sous pression, j'ai apprécié la mise en avant plus prononcée du mystérieuxqui a eu d'excellentes scènes. L'évolution dequ'on aura vue dans tous ses états.qui avait une place centrale dans la première saison qui était un peu plus en retrait ici. Et l'que j'ai trouvé complètement anecdotique avec sa tentative de rédemption pour réintégrer lesen passant par l'qui m'a profondément ennuyé.De toute manière, tous font pâle figure face auqui s'est encore surpassé en termes de folie et de gênance. De loin(et de cette série) avecCette antithèse duque l'on connait tous et qui n'en a que pour son égo. Tellement instable mentalement qu'il serait capable de raser la Terre entière si ça ne tenait qu'à lui. D'ailleurs il m'aura fait subir un gros coup de frayeur durantface à un public divisé. Mais aussi tyran qu'il ne le laisse paraître, on sentait un petit côté attendrissant en lui durant certaines scènes partagées avec sa progéniture, à qui il lui menait la vie dure (et inversement). Comme quoi même ces surhommes ont des faiblesses qui tiennent de l'humain.Autre grande qualité de, c'est la manière dont cette sérieen la critiquant elle, et les Super Héros de manière générale. Et ce sans aucune retenue.On l'a vu à plusieurs reprises par l'usage deset desinternet à destination de ces Super. Qui ne sont que de purs produits d'untentant aux mieux de maquiller tout ce qui pourrait nuire à leur image. Et autant dire que c'était mal barré pour eux avec l'histoire duqui se baladait un peu partout, et le passif dequi pourrait être révélé au grand jour. Ça donne une idée assez réaliste et effrayante de ce à quoi pourrait ressembler notre monde avec une telle entité.Tout ça amène à poser une question.Cesprétendant rendre le monde meilleur en façade mais commettant les pires atrocités en coulisses ? Ou les simplesdans l'ombre tentant de faire tomber le système quitte à se salir les mains ? Tant de nuances qui rendent le tout bien moins manichéen de ce à quoi on nous a habitué jusqu'à présent.Dernière grande qualité de cette série,Les effets visuels sont convaincants et bien utilisés comme il faut. Surtout durant les scènes violentes où ça n'y va pas de main morte. J'en veux pour preuve certaines séquences littéralement "explosives" dont une durant unequi est un des moments forts de cette saison, suivi plus tard du fameuxque j'ai trouvé fabuleux.