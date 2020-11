Salut, pour noël je compte me prendre une Switch, vous me conseillez un pack en particulier?

Pour les manettes vous avez des bon plans? Pas de manettes Pro mais pas de manettes trop cheap non plus.

Je ne connais pas du tout la Switch mais apparemment il faut des cartes SD? C'est pour faire quoi? Laquelle choisir?



Elles sont fiables les Switch? Ça vaut le coup d'occas?



Merci pour vos réponses