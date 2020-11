Nous avons beaucoup débattu pour savoir si nous devrions inclure un personnage féminin dans un jeu de combat en versus. Comme Art of Fighting est un jeu particulièrement viril, nous avons pensé que nous allions essayer d'ajouter une seule fille au roster final histoire de contraster un peu. Mais nous ne voulions pas qu’elle soit délicate et frêle.Notre modèle original pour King était l'actricedu film 007. Nous l'avons rendue blanche, puis nous lui avons donné un air à moitié japonaise. Elle avait ces pommettes super hautes et ses cheveux étaient coupés courts. Mais nous avons senti qu’elle n’était pas assez sexy après tout, alors nous avons progressivement commencé à la rendre plus féminine, jusqu'à ce que nous ayons atteint sa forme actuelle. Je pense que nous aurions dû lui donner un cul un peu plus gros, cependant.King se déguise en homme car, en tant que garde du corps, elle ne serait pas prise au sérieux si les gens savaient qu'elle était une femme. En la concevant, nous avons accordé une attention particulière au fait que si elle était une femme, elle était aussi un homme dans l'idée. C'était un équilibre entre sa masculinité et sa féminité. Nous avons redessiné son visage seul des dizaines de fois.Son atout charme est définitivement lorsque sa chemise est arrachée. Nous avons redessiné cela encore et encore. Les gens autour de nous chez SNK ont donné leurs différentes opinions sur ce à quoi cela devrait ressembler: «oh, ses mains devraient bouger comme ça», etc. À l'origine, les conditions pour qu'elle fasse cette pose étaient encore plus limitées, mais cela avait l'air si bon que nous avons augmenté sa fréquence. Ah oui, c'était pour le mieux.Quant à Yuri, je ne connais pas tous les détails moi-même, mais chez SNK l’idée était qu’elle était gâtée par son frère, qui l'adorait et l'emmenait un peu partout avec lui. Mais dans le même temps, son passé a été très sombre, sa mère est morte et son père disparu. Elle a en quelque sorte une personnalité lumineuse et heureuse aujourd'hui.Pour les voix des personnages, nous avons utilisé des acteurs de doublage pro ou semi-professionnels. King et Yuri ont été faits par la même personne. Nous lui avons fait faire une variété de voix en fait. Au début, nous avons également organisé des auditions pour King chez SNK ... J'ai demandé à cette fille du bureau qui faisait du judo de passer une audition, et sa voix pour les attaques (ORYAA !!) était bonne, mais ensuite nous lui avons fait enregistrer les parties quand King prend des dégâts. Cela avait l'air un peu trop… sexuel. J'ai moi-même participé à un enregistrement de la voix de Ryuhaku Todoh, bien qu'il ait également fini par être doublé par un pro dans la version que vous connaissez du jeu.