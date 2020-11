Tests

Développeur : Humble GamesDate de sortie : 27 Octobre 2020Genre : Puzzle / AventurePITCH :Une petite fille, Carto, voyage dans un dirigeable avec sa grand mère cartographe.Sa grand mère lui montre comment utiliser les cartes change la disposition des terres et après s'être endormie, Carto assemble 2 cartes qui cause un incident et est projetée hors du dirigeable avec les cartes.Elle se réveille seule sur une parcelle d'île et doit maintenant utiliser ses connaissance en cartographie pour retrouver sa grand-mère.GAMEPLAY :Carto est un jeu en 2.5D (?) d'aventure avec un monde en puzzle.Le principe est de récupérer de nouveaux morceaux de cartes et de les placer afin de continuer son aventure.Chaque partie de la map (sauf sur la map enneigé), peut être détachée, pivotée et être replacée autre part pour peu que les bords soient du même type.Ces nouvelles parcelles de terre pourront être récupérées simplement en plaçant une nouvelle carte ou en agençant les cartes pour débloquer des nouvelles zones.Autre que cela, pas grand chose. Vous pourrez interagir avec d'autres NPC, avoir d'autres parties de gameplay comme de la pêche (version très light) etc...Le jeu n'est pas très compliqué et les énigmes puzzle sont plutôt simples sauf au chapitre 9 où cela se corse un peu.Comptez +/- 7heures pour compléter le jeu à 100%RÉALISATION :Alors, Carto adopte un style graphique très enfantin, avec des couleurs pastel très épuré.Pareil pour les animations.L'OST est assez sympa, certaines musiques sont dans un style apaisant.Pour le reste, bah... RAS, Carto répond bien aux quelques commandes possibles.En résumé,Un bon petit jeu pour faire autre chose que pan pan t'es mort ou jeu de violence extrême.Ici, on résout un puzzle tout en explorant.Si vous aimez les jeux indé sans prise de tête et que vous aimez les puzzles... Carto est fait pour vous.+ Graphiquement simple mais plaisant+ Gameplay rafraichissant+ OST sympa- RAS/10