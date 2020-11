4K/60FPS pour le meilleur jeu de course de ces dernières années(ou pas, je pardonne pas d'avoir supprimé le système de classement en club du 3Selon Gamekult, on garde un peu de clipping, ce qui ne permet pas d'atteindre la qualité max de la version PC mais ça reste du lourd.Notez que ce n'est pas Playground qui a fait l'upgrade SX (mais Panic Button).Preuve que la branche "racing" de Playground est bien occupé dans sa totalité sur Forza Horizon 5 que j'espère naïvement pour l'année prochaine.

posted the 11/05/2020 at 02:16 PM by shanks