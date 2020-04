Assassin's Creed Valhalla : le trailer d'annonce (CG) et la confirmation du cross-gen [UP2]

Avec un poil d'avance, Ubisoft vient donc de dévoiler le long trailer CG d'pour ouvrir la communication autour de ce nouveau chapitre qui, comme attendu, sortira bien en fin d'année, et de façon cross-gen : PC, PlayStation 4, Xbox One ainsi que PlayStation 5 et Xbox Series X (et Stadia, au cas où).Concernant le gameplay, on patientera encore un peu.- Quelques visuels tout de même.- Le héros se nommera Evior (homme ou femme)- Prendra place durant les conquêtes en Angleterre- Un énorme accent sur les batailles avec un système de commandement.- Malgré la brutalité, on aura toujours les assassinats silencieux.- Possibilité de faire développer son propre village.- Création de mercenaires, avec partage en ligne.