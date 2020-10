[Rumeur] La Nintendo Switch Pro embarquerait un écran de technologie Mini-LED [Rumeur] La Nintendo Switch Pro embarquerait un écran de technologie Mini-LED

Nouvelle rumeur concernant l'arrivée d'une Switch Pro un jour ou l'autre (tous les paris sont pour 2021) : le groupe Economic Daily News rapporte que la nouvelle version de l'hybride de Nintendo embarquerait la technologie Mini-LED, déjà adopté par Apple pour ne citer qu'eux, la firme ayant justement visité les locaux du fabricant taïwanais Innolux. Cela signifierait donc une séparation entre Nintendo et ses acolytes habituels type Sharp.



Et pour ceux qui demandent, le Mini-LED (à ne pas confondre avec le Micro-LED), c'est un peu la technologie à mi-chemin entre le LCD traditionnel et la qualité OLED, à savoir une optimisation du rétroéclairage par pixels qui non seulement offre de meilleures nuances (particulièrement sur le noir au lieu d'obtenir une sorte de gris assombri), tout en économisant la batterie, ce qui est pour le moins essentiel quand on parle d'une Switch.



On rappellera que les bruits de couloirs se font de plus en plus importants concernant cette Switch « plus puissante » et Nintendo a su détourner l'attention en jouant avec les mots, démentant il y a quelques mois la sortie d'un nouveau modèle… du moins en 2020.