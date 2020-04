[RUMEUR] Le nouveau projet de M-Two sera bien un ''vrai'' remake de Resident Evil 4 [RUMEUR] Le nouveau projet de M-Two sera bien un ''vrai'' remake de Resident Evil 4

On le sentait arriver (vu que les espoirs ont été éliminés pour Dino Crisis et Code Veronica) : selon les sources du site VGC, un « vrai » remake de Resident Evil 4 serait en développement avec une fenêtre de sortie souhaitée pour 2022, continuant dans cette annualisation de la franchise vu qu'un Resident Evil 8 est censé arriver l'année prochaine.



Et là encore, c'est presque sans surprise que nous apprenons que le développeur en charge serait M-Two (qui on le savait déjà bossait sur un remake pour Capcom), studio fondé par Minami et qui avait déjà prêté assistance sur Resident Evil 3 Remake.



- Le chantier serait déjà en cours depuis 2 ans.