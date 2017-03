Nintendo Switch : les premiers chiffres japonais + lancement record aux USA !

Famitsu coupe l'herbe sous le pied de Media Create en dévoilant avec un jour d'avance les chiffres du lancement de la Nintendo Switch au Japon, à savoir 330.637 exemplaires écoulés en deux jours, soit en dessous de nombreux autres supports Nintendo (sauf la Wii U), mais ironiquement au dessus des derniers produits de la concurrence.Par rapport à d'autres supports Nintendo :1) Game Boy Advance : 611.504 (!)2) Nintendo DS : 441.0003) Nintendo 3DS : 374.0004) Wii : 371.0005) Wii U : 308.600Par rapports aux derniers supports Sony :1) PlayStation 4 : 322.1002) PS Vita : 321.4073) PSP : 160.000On n'oubliera pas que la Switch est sortie en dehors de la période de noël, ce qui est le cas pour certaines autres comme la PS4 (février 2014).fait un très bon effet avec 193.060 ventes sur Switch, soit mieux quesur Wii (145.000) et équivalent àquand la base installée de Wii était de près de 10 millions.Pas de chiffres coté USA mais tout de même Reggie Fils-Aime qui annonce via le New York Times que la Switch aurait battu tous les records de Nintendo sur ce territoire, dépassant celui de la Wii (dont plus de 400.000 ventes si l'on se fie aux vieux rapports NPD).deviendrait en outre le plus gros jeu de lancement dans l'histoire de la firme (coté ventes) devant