« Vous allez découvrir notre vision des super-héros les plus puissants de la Terre. Vous incarnerez un Bruce Banner qui s’interroge sur ce que sont les Avengers : sont-ils des héros ou tout simplement des justiciers ? Il se sent responsable des évènements survenus lors du A-Day. Il s’est perdu en se punissant dans une sorte de purgatoire. Vous jouerez aussi un Tony Stark qui a choisi l’exil : il n’a plus sa fortune, ses gadgets et sa technologie, il était l’homme qui avait toutes les réponses, mais désormais il a le sentiment de ne plus en avoir. »

« Même si Black Widow a fait du mieux qu’elle pouvait sur le Golden Gate en sauvant des civils, elle a le sentiment de ne pas avoir été la quand Captain America avait besoin d’elle. Elle est rongée par un sentiment de culpabilité, elle est revenue à sa vie d’espionne en étant une louve solitaire. En ce qui concerne Thor, il a le sentiment d’avoir laissé tomber les Avengers et qu’il n’est plus digne de manier le Mjolnir. Il l’a donc laissé derrière lui en espérant trouver une vie plus humble en étant au service de son peuple, Midgard. Et enfin, Captain America fait ce qu’il a toujours fait : se sacrifier pour l’intérêt commun. Il a sombré avec l’Héliporteur, et bien que son absence se fera ressentir tout au long de l’histoire, il est loin d’être oublié. »

est un jeu qui resté longtemps dans l’ombre : annoncé initialement à l’E3 2017 sous le nom de codesuite au partenariat réalisé entreet(qui impliquera aussi normalement un jeu issu de la franchisepar), c’est finalement à l’occasion de l’E3 2019 que le projet est pleinement révélé par le biais d’un long trailer .Le trailer nous montre donc lesinaugurant l’ouverture de leur nouveau quartier général à San Francisco et dont les événements ne se passeront pas comme prévus : suite à une attaque organisée par, une grande partie de la ville se retrouvera détruite,sera supposé mort et cela entraînera la séparation desqui seront tenus responsables de la tragédie.L’intrigue du jeu commencera véritablement cinq ans plus tard, où les parties détruites de San Francisco auront été reconstruites et que des lois anti super-héros auront été promulguées par le gouvernement.Mais qu’ont fait nos héros pendant ces cinq années ? Et bien nos confrères deont récemment eu l’occasion de s’entretenir avec, qui est à la tête de, qui nous raconte comment lesont vécu ce jour dramatique et ce qu’ils ont pu devenir après ce jour dramatique. L’occasion aussi de répondre aux questions que les fans auraient pu se poser à la découverte du trailer., l’intention de raconter leurs propres histoires, avec leur propre vision de ces différents héros que nous connaissons.Tandis queetvivront les choses à leur manière après le A-Day,etvivront également leur processus de deuil :Comme les derniers trailers l’ont laissé suggérer, c’estqui devra être un élément important de la reconstruction du groupe. Reste à savoir comment les choses vont se goupiller et comment les choses seront racontées dans le titre compte tenu de sa nature, décrire comme étant un Destiny-like, mais il faut quand même dire que même à l’heure d’aujourd’hui, les choses restent quand même toujours floues à ce sujet.En attendant, il y a encore quelques mois de patience avant de poser les mains sur le tire puisque. Le jeu sortira également sureta également été sous-entendue dernièrement.