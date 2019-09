Tests

D’ici quelques mois, la Switch fêtera ses trois ans et c’est seulement maintenant queest disponible sur la machine. Pourquoi cet étrange constat ? Tout simplement parce que le titre a une certaine importance dans le catalogue de la machine : ce fut officiellement le premier jeu annoncé sur celle que l’on appelait encore NX à l’époque. Ce fut d’ailleurs précipité et Yuji Horii ne s’attendait probablement pas, lorsqu’il évoquait une sortie conjointe avec les versions PS4 & 3DS, à un chantier d’une telle ampleur, et encore moins au fait qu’il n’allait pas être si facile de transférer un projet quand la version du moteur était antérieure à sa compatibilité Switch.Résultat, une très longue attente qui aurait pu être encore pire pour l’occident si cette édition n’avait pas bénéficié d’une sortie mondiale, mais heureusement de nombreux bonus pour compenser au fait que le rendu technique ne rivalise pas avec la PS4. Une évidence quelque part. Déjà que le jeu n’était pas des masses optimisé pour la PS4 Pro (900p, on rappelle) alors personne ne sera surpris de voir que la version Switch, si elle reste relativement jolie au regard du support, souffre de pop-up, de textures amoindries et d’un certain flou particulièrement dans les extérieurs. Comme d’habitude (ou en fait nan #Xeno2), cela reste plus agréable en version nomade et dans les deux cas, ces hachures n’ont pour but que de maintenir le 30FPS. En bref, un downgrade qui n’aura rien de surprenant mais le travail reste là pour éviter de choquer ceux qui n’ont pas encore touché à ce onzième épisode. En même temps, pour ces derniers, le seul chapitre en dessous visuellement est. Sur PS2.Et le reste ? Ha bah de ce coté, le bilan est tout aussi clair mais inversé : la Switch est indéniablement la superior version sur quasiment tous les points. Nous avons enfin les musiques orchestrales et le doublage japonais, ce qui est dans ce second cas une première dans l’histoire de la série (pour un épisode canonique), et même si l’on n’ira pas jusqu’à parler d’édition « ++ » en terme de contenu brut, on repart tout de même avec de nouvelles séquences pour la totalité de l’équipe ainsi qu’un nouveau boss annexe en post-game. Toujours bon à prendre même si l’on aurait voulu en avoir davantage mais il faut croire que la majeure partie de la team est désormais trop occupée sur. En fait, si l’on souhaitait un peu plus de contenu, il y a une bonne raison à cela, et sans même parler de ceux qui l’ont déjà fait sur PC ou PS4 : la version Switch est potentiellement la plus « courte » de toutes. Et on va expliquer pourquoi.Alors par « courte », c’est quand même facile plus de 50h pour voir l’essentiel mais déjà dans la version PS4 occidentale, on bénéficiait d’ajouts qui garantissaient un meilleur rythme de progression, notamment la salvatrice fonction dash. Mais la «» va encore plus loin et quand on sait qu’une bonne partie de la durée de vie d’untient des combats, savoir maintenant qu’on peut les accélérer en x2 et x3 modifie drastiquement le rythme qui n’a jamais été aussi rapide dans la franchise (bien aidé aussi par le farm aussi limité que le challenge). Et d’autres détails s’ajoutent en surcouche pour aller toujours plus vite et finalement mettre de coté des actions que les développeurs jugent inutiles avec le recul. Plus besoin d’aller à une cloche pour appeler votre cheval vu que vous avez maintenant une clochette en poche. Une simple pression du bouton « + » vous donne accès où vous souhaitez à l’alchimarmite, et sachez que s’il vous manque des matériaux pour concevoir un truc, plus besoin de taper des allers-retours : vous pouvez directement acheter les éléments manquants depuis le menu ! Ce n’est d’ailleurs pas si déséquilibré car plus le matériau est rare, plus ça vaut cher, et il faut de toute façon en avoir trouvé au moins un durant l’aventure pour en acheter d’autres.Mais la grande nouveauté pour nous autres occidentaux, c’est bien entendu ce fameux mode 2D qui fonctionne à merveille alors que l’on pouvait craindre du bricolage pour tenter d’attirer les vieux nostalgiques. Non, c’est un « vrai »16-bits comme on aurait pu l’avoir sur Snes, avec un level-design et une mise en scène qui s’adapte à ce format, et je ne cache pas qu’il fut très rapidement ma priorité durant la période de test vu que j’avais déjà retourné en long/en large la version PS4. On notera que les zones étant à l’échelle de cette nouvelle perspective, l’équilibre s’en trouve malgré lui modifié et le simple fait de traverser plus rapidement certains endroits fait que l’on bute plus facilement devant le mur du level-up. J’ai d’ailleurs failli mourir après moins de quatre heures de jeu, alors que je n’avais pas connu ce risque avant la toute fin du mode 3D. Une version old-school qui recèle d’ailleurs d’un superbe bonus puisque vous pourrez au bout de quelques heures débloquer un village secondaire et exclusif, donnant accès à des « livres de souvenirs » qui eux-mêmes vous mèneront à des zones de, avec les musiques qui vont avec ! Chaque séquence du genre est courte (et ça se débloque en progressant dans l’aventure principale) mais pour les fans de la série, c’est juste du caviar.On aura donc attendu longtemps maisa tout de même réussi à se faire pardonner pour un tel retard envers les joueurs Switch. Et encore, on pourrait même ajouter à cela les nouvelles montures, l’option pour maintenir un skin tout en modifiant son équipement, la possibilité de remettre ses compétences à zéro quand on veut, un mode photo… C’est dommage que la version « 3D SD » restera probablement à jamais exclusive au Japon mais les améliorations et bonus sont présents, et donnent suffisamment envie d’y retourner. En revanche, cela ne change pas le bilan livré il y a un an etgarde ses défauts, tous finalement imputés au « trio magique » présent depuis le début de la série : Horii ne semble plus avoir d’idées originales quant à l’univers et la progression (on est loin du), le style Akira Toriyama nouvelle génération nous fait toujours regretter la classe des années 90, et Sugiyama nous livre l’une de ses plus mauvaises prestations musicales (ça reste agréable, sans plus). L’heure du changement ?