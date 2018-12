Tests

Paris, 30 novembre. Je pose mes pieds sur les quais de la gare du nord, déjà pressé que cette journée se termine et m’attelant donc à me rendre chez Sony pour récupérer la, jugée suffisamment précieuse une semaine avant sa sortie pour qu’il soit interdit de l’envoyer directement chez moi, au cas où le livreur intérimaire du moment souhaiterait s’offrir noël avant l’heure. Je quitte une foule de densité certaine pour prendre la ligne 3, passant donc dans les alentours de Barbès où en l’espace de 100 mètres, j’ai le temps de me faire interpeller une demi-douzaine de fois par des mecs dont je comprend un mot sur quatre mais disposant de véritables magasins sous le manteau pour me refaire en parfum de luxe et dernier iPhone (neuf, mais sans facture étrangement). Pas de bol, ils ne prennent pas la carte-bleue.Quelques minutes de métro, rapides mais suffisantes pour être délesté de quelques pièces par une femme sans jambes pendant qu’un mec chante La Bohème (mal, mais l’intention y était), et j’arrive donc dans la boîte, accueilli par deux hommes au comptoir qui font leur boulot mais qui me font passablement maudire mon pote (« Tu vas chez Sony ? Obligé que les secrétaires seront tops ! »). Je repars avec le précieux, sans trop m’attarder à prendre une petite mousse à plus ou moins 4€ car sachant pertinemment qu’un provincial qui traîne avec un sac à dos pas loin de la Place de l’Étoile, la veille du 1er décembre, ça peut être considéré comme un peu suspect. Je fais marche-arrière, surfant entre les 36 zones en travaux, juste le temps d’aller grignoter un petit hamburger au MacDo où l’huile a visiblement remplacé la sauce, et je rentre pour laisser derrière moi toute l’originalité de la capitale.Donc la, nouvelle représentante de cette tendance rétro majoritairement orchestrée par Nintendo il y a deux ans, même si le phénomène existait déjà avant par divers trucs un peu moisis que l’on pouvait parfois retrouver dans les bacs GiFi. Et comme pour la Nes, la Snes et la Neo Geo, on ne va pas cacher le fait que le but premier de ces petites consoles est de titiller le cœur des nostalgiques trentenaires voir au-delà, qui on le sait ne vont pas s’attarder longtemps dessus pour plutôt privilégier l’exposition en vitrine, avec ou sans carton. Donc le premier argument, ça va être la gueule de l’objet et il faut bien avouer que le coté Mini, ça fonctionnait déjà avec les autres et ça fonctionne toujours bien avec la PlayStation.Il suffit d’ouvrir le carton pour avoir toujours cet effet « C’est tout meugnoooon » quand on la pose dans sa main sans vraiment en ressentir le poids. C’est toujours classe, et la finition est bien présente avec un jeu du détail où rien n’est oublié sur l’aspect, jusqu’aux manettes forcément USB (et compatibles PC, si ça vous intéresse) mais dont l’encoche reprend la forme des pads d’époque. On en regretterait presque de ne pas disposer de mini-cartes mémoire même factices pour pousser le plaisir jusqu’au bout. Il est vrai que certains pesteront face à l’absence de « vraies » Dual Shock mais le sentiment rétro fonctionne encore mieux avec cette espèce d’ancêtre semblant coincer entre deux générations.Bref, on branche rapidement le truc en récupérant la prise secteur de l’iPhone (non fournie dans la boîte, mais ça reste du USB donc connectez-la au pire sur la télé) et on se pose mollement sur le canapé grâce à des câbles manettes heureusement plus longs que chez Nintendo mais pas trop non plus, ce qui est toujours susceptible de poser problème à certains selon la disposition de la pièce. Un petit clic sur le bouton d’allumage (les deux autres servent à revenir au dash et mimer le changer de CD) et pouf, le jingle d’introduction qui fait toujours son effet, nous renvoyant brusquement plus de 20 ans en arrière à cette époque faite de l’insouciance propre à la pré-adolescence, aux premières cinématiques, aux premiers jeux en 3D qui ressemblaient à quelque chose, aux boîtiers qui étant broyés en deux mois, et à Vidéo Futur qui louaient des titres à pas cher le temps d’un week-end, donc juste assez pour en faire une copie (pas bien) ou ne jamais venir le rendre (encore moins). Un sentiment qu’on souhaite aujourd’hui partager avec nos gosses, ce que vous arriverez peut-être à faire contrairement à moi qui n’a pas su les faire décoller de Fortnite et Yo-Kai Watch pour venir admirer « l’bon temps ». Aucune culture, je pourrais presque en faire des youtubers.Seul comme un malheureux, j’évolue donc dans le dashboard aux couleurs et logos typiquement 90s même si la froideur est malheureusement assez glacial, et j’essaye directement d’aller voir ce que réservent les options, c’est à dire rien de notable. Bien sûr, on sait que les filtres d’embellissement sont un peu plus compliqués à mettre en place sur des produits 3D qu’avec un truc Snes mais quand même, du minimum attendu on repart avec moins de ça, donc même pas de foutus fonds d’écran qui n’auraient pas été de trop pour combler les énormes bandes-noires propres aux jeux 4/3. On n’a pas encore lancé un seul jeu qu’en terme de hardware, on sent directement le truc pondu à la va-vite pour les fêtes, et ce n’est pas le magnifique « SPPRIMER » dans le menu carte mémoire qui dira le contraire. Et pas de MAJ magique pour corriger tout cela, l’appareil ne disposant évidemment d’aucune connexion.20 jeux constituent le catalogue purement fermé (là encore par l’absence de connexion), dont une moitié en 50hz, et la quasi-totalité en anglais. Encore une fois, travail à la va-vite mais on ne le répétera jamais suffisamment : le but premier de lareste l’effet nostalgique, et donc l’envie de se relancer dans un petit délire d’époque sans aller jusqu’au fond des choses. Personne ne referaà 100 % ou des records à la seconde sur, ou en tout cas pas grand-monde. Donc à défaut de pouvoir jouer àen 30FPS, on aura au moins le petit plaisir de bénéficier de meilleurs temps de chargement qu’à l’époque, ce qui se ressent toujours dans certains odieux cas commeoù l’on n’est plus obligé d’attendre des plombes juste pour lancer une course et tenter de comprendre comment on a pu aimer cette horreur visuelle, injouable qui plus est.Mais dans tous les cas, il faut quand même dire que la liste proposée est quand même très moyenne. On est à mille lieux de la vingtaine de jeux de la Snes Mini dont la totalité ont un statut culte, hormis ce spin-off de Kirby qui aurait certes pu être remplacé par Chrono Trigger. Personne n’avait quelque chose à dire sur les jeux présents, juste qu’on en voulait plus. Avec la, on en voulait également davantage, mais c’est surtout qu’une bonne partie de ceux en place n’ont pas grande légitimité quant à leur présence. Alors ok,etont beau être aujourd’hui des purges totales à prendre en main, ils ont tout de même marqué l’histoire de la machine à leur façon. Mais sérieusement…??? Qu’est-ce que ça fout là ?On analyse cette liste mais la conclusion fait mal. On a l’impression qu’un beau matin il y a quelques mois, un haut placé de Sony a déclaré « Hop hop hop, on veut une PS Classic pour noël. Mettez FFVII, Tekken 3, MGS et… voyez pour le reste ». Et on ne sait pas qui mais toujours est-il qu’un groupe de personnes a dû s’attarder avec visiblement peu de temps et de budget de constituer un répertoire qui à l’arrivée n’a ni queue ni tête. Par exemple, Sony a t-il voulu privilégier la nostalgie à la qualité même des jeux ? C’est ce qu’on pourrait penser au départ en voyant(au lieu du 3 ou 4),(au lieu du 2) ou(idem). Mais à coté de ça, on te met directementet, comme si tout avait été pioché un peu par hasard.Qui plus est et ça, on s’y attendait, la machine fait face à la problématique inhérente à la rétro une fois arrivée dans les années 90 : la 3D, ça a tendance à très mal vieillir et c’est non sans une goutte de sueur qu’on a dû se retaper des sessions de Cool Boarders 2,et même, le jeu où l’on avance en appuyant sur X. Déjà à l’époque,quoi), c’était des choix chelou coté gameplay… Mais pour les autres, ça passe heureusement mieux au point de nous avoir collé à la manette plus de temps que prévu, du genre(toujours aussi dur bordel),(malgré ses lourdeurs d’époque) et même, en version Director’s Cut mais US, ce qui signifie qu’il faut toujours faire avec l’introduction en noir & blanc en plus d’être censurée (contrairement à la version Pal).Et c’est même chose pour les RPG où il n’y a pas grande difficulté à replonger dans la nostalgie d’unou d’un, mais peut-être moins d’unqui lui aussi n’a pas grand-chose à faire dans ce genre de compilation nostalgique. Ok, le jeu était peut-être cool mais disons que…(quitte à n’avoir quasiment que des jeux en anglais) ? Et puis Sony, vous ne possédez pas des trucs commeet? Voilà tout le problème de cette liste, où n’importe quelle tranche du public aura matière à se plaindre quand un tiers de ce qui est « offert » aurait pu être remplacé par mieux. On ne va pas forcément citer duou, on sait très bien que les droits musicaux posent problème pour des cas commeou, mais franchement, comment ne pas déplorer l’absence de morceaux comme… Vous savez, ces jeux qui semblaient être dans l’armoire de la totalité des possesseurs de la machine.Déception donc devant un Sony qui s’est empressé de faire les choses pour répondre à une éventuelle demande qui restera insatisfaite pour la plupart des intéressés. On ne va pas leur reprocher d’avoir exploité un système open-source comme PCSX qui fait l’affaire sans être parfait (de toute façon, personne n’offre les matériaux d’origine), juste d’avoir balancé ça sans paillette ni véritable envie de bien faire, au point de constater maintenant que la machine peut-être détournée de son utilisation première avec uniquement un simple clavier pour accéder au debug-mode, et éventuellement tout ce qui suivra (et avec du matos supérieur à ce que propose la Snes Mini, on vous laisse imaginer). Un argument notable quand on y pense, mais une nouvelle preuve que l’on nous vend quelque chose qui sent un peu l’amateurisme, voir plutôt la fainéantise.