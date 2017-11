Excellente nouvelle pour les fans de jeux d'Arcade et de Shoot'em Up, puisque l'éditeur Kayac vient d'annoncer que le Shoot'em Up RXN : Raijin , également annoncé sur Steam il y a quelques semaines et développé par Gulti (qui au passage avaient sortis il y a quelques années le méconnu, mais néanmoins l'excellent Mamoru-Kun sur PlayStation 3 et Xbox 360) sortira sur la Switch de Nintendo. En effet, ce Shoot'em Up plutôt sympathique sortira courant décembre sur l'eShop, que ce soit au Japon, en Amérique du Nord, en Australie, mais également en Europe. Au Japon, le jeu coûtera 3,990¥.



Voici un résumé des principales caractéristiques du jeu :

Un Shoot'em Up à défilement vertical et en écran large :



RXN : Raijin est un Shoot'em Up à défilement vertical avec une résolution en 16:9 qui utilise pleinement le large écran de la Switch. Il offrira une nouvelle expérience de jeu de tir ou les joueurs esquiveront les attaques ennemies venant de toutes les directions de cet écran large et attaqueront les ennemis.



RXN - Mouvement original spécial "Éveil" :



L'éveil est un mouvement spécial de RXN qui attaque la totalité de l'écran et ralentit l'écoulement du temps pour absolument toute chose en dehors du personnage contrôlé par le joueur et ce pendant une durée déterminée. Étant donné qu'un usage unique de l'éveil consomme un tiers de la barre de HP, une utilisation habile de cette fonctionnalité sera primordiale pour espérer terminer le jeu.



Trois personnages jouables et divers personnages pour embellir l'histoire :



Les joueurs pourront choisir leur favori parmi trois personnages jouables, chacun ayant des méthodes d'attaque différentes. Les personnags qui apparaissent dans le mode histoire, qui sont entièrement doublés par de magnifiques Seiyûs, animeront le jeu.