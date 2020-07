Le prochain jeu Horizon Forbidden West a récemment été révélé lors de l'événement PlayStation 5 présentant des cinématiques et en particulier la nouvelle région où Aloy se rendra. Il dévoile une situation sombre où la nature est en train de mourir et la cause en est les machines.



Certains téléspectateurs aux yeux d'aigle ont peut-être reconnu l'emplacement de la prochaine région qu'Aloy visitera. Selon le numéro officiel du magazine PlayStation (numéro de septembre 2020 ), le jeu se déroulera entre l'Utah et l'océan Pacifique, San Francisco et Yosemite Valley étant confirmés comme étant des endroits que les joueurs pourront explorer. Dans cette chronologie, le célèbre Golden Gate Bridge est déjà tombé dans l'océan, mais les joueurs remarqueront toujours les deux tours rouges envahies par la végétation. Cela fait un bon point de repère pour eux lorsqu'ils explorent la terre. À la base du pont qui s'est effondré se trouve un Metal Devil de classe Horus.



Le directeur du jeu Mathijs De Jonge a expliqué comment ils ont pu présenter plus de détails du monde par rapport au jeu original:

Avec la puissance supplémentaire de la PS5, nous pouvons rendre le monde encore plus détaillé, plus vivant, plus immersif.

Une certaine scène du trailer présente une scène particulièrement étrange d'Aloy vérifiant un signe clairement de Chinatown alors qu'un dragon en sortait. Il a également suggéré que San Francisco a été dévastée par un grand tremblement de terre car la terre est fissurée et en désarroi.



Le trailer a déjà révélé plusieurs de ces bêtes mécaniques, qu'Aloy doit scanner et étudier à nouveau car il s'agit d'une nouvelle région. Si elle arrive à terminer ses études, elle peut trouver les faiblesses pour les vaincre facilement ou les contrôler en cas de besoin.



Il y a plusieurs bêtes mécaniques qui ont été révélées:



- Le Shellsnapper peut être trouvé dans les régions riveraines et marécageuses.



- Les Snapjaws sont comme des crocodiles et peuvent être trouvés dans le Ferry Building maintenant submergé.



- Les Sunwings peut être vu en train de survoler le biome maintenant tropical de la Californie. Et non, pas de confirmation officielle si les Sunwings peuvent être apprivoisés.



Aloy fera également face à la fureur de la nature sous la forme de tempêtes Supercell. Cela cause beaucoup de dégâts et de changements dans le monde, le directeur du jeu tease aux joueurs que c'est la cause de l'inondation des canyons et des champs. Ces tempêtes produisent également les «étincelles d'énergie électrique rouge» qui entraînent la "brûlure rouge". Il infecte la terre et affaiblit la faune et les cultures et en meurt la plupart du temps.



Horizon Forbidden West est prévue pour l'année prochaine.