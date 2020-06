Discussion / Actualité

On a pas encore beaucoup abordé le thème des mecha et robots géants (de combat, cela va sans dire) sur Retro Gamekyo, quand on y pense. Pourtant, il y a de quoi faire. Alors la question est simple, est-ce que vous aimez les gros robots qui font boum boum scccrrshh dadadada brrfff sbammkrusssh etc ? Des mecha qui se foutent sur la gueule à coup de sabre-laser, de lance-roquette ou encore de fusil à pompe de l'espace quoi !