Discussion / Actualité





Samedi 13 et dimanche 14 juin: trois test seront donc au programme. Dino Crisis 1 & 2 sur Playstation et Dino Crisis 3 sur Xbox !

Cela fait un moment que ça traîne dans les innombrables projets de Retro Gamekyo ( au moins depuis la rétrospective complète des trois premiers Resident Evil de la Playstation effectuée sur le groupe en 2018 ), voici qu'enfin on peut passer à du concret !Il me semble que les dinosaures sont un thème relativement moins usité par les jeux vidéo que peut l'être les zombies ou les vampires. Mais heureusement pour nous, les dino ont été témoins de très bons jeux les mettant en scène dans la longue histoire du jeu vidéo. Et en réponse à l'analyse du gameplay et de l'identité de la saga Resident Evil (old school) réalisée sur Retro Gamekyo, on va tenter de faire de même pour une série cousine de l’œuvre de Shinji Mikami: Dino Crisis.En espérant vous y voir pour commenter, débattre, apprendre (j'espère), le tout dans la bonne humeur habituelle (petit troll toléré).