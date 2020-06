Semaine 20 : du 18/05/2020 au 23/05/2020.

TOUS





1) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

3) Luigi's Mansion 3 (Switch) / +2

4) Zelda : Breath of the Wild (Switch) / Retour

5) Final Fantasy VII Remake (PS4) / -2

(Animal Crossing : New Horizons / 6ème semaine consécutive en 1er place)

S.E.L.L.

Final Fantasy VII RemakeCall Of Duty : Modern WarfareFIFA 20Call Of Duty : Modern WarfareFIFA 20Doom EternalAnimal Crossing : New HorizonsMario Kart 8 DeluxeLuigi's Mansion 3Les Sims 4 : Édition StandardRed Dead Redemption 2Football Manager 2020Le dématérialisé n'est pas pris en compte.