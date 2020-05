Actualité

Voici, pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer, la dernière bande-annonce des prochaines aventures de Lupin au cinéma. Lupin : The First.Sur le papier, quand on voit ce qu'on donné les adaptation full 3D de Ghost in the Shell (SAC 2045, Netflix), ou la dernière itération de Seiya et ses potes (sur Netflix toujours), pour ne citer qu'eux (les seuls qui me viennent en tête) il y a de quoi avoir peur.Bon là le cas de figure semble différent, rien qu'au niveau budget on voit qu'on est pas dans la même catégorie. Au-delà de l'aspect artistique qui semble toutefois assez conventionnel, techniquement ça claque.À l'instar du Domaine des Dieux, qui mettait pour la première fois en scène les aventures des plus célèbres des gaulois de cette manière, et avec la manière, 3D et animations rendent vraiment bien et collent parfaitement à l'univers créé par Kazuhiko Katō.Et on se met à se demander, même si rien ne dépassera jamais le charme d'un Château de Cagliostro, quels sont les autres animés/mangas qui pourraient être retranscris de la même façon sans dénaturer le matériaux d'origine.Même si je doute du résultat, j'aimerai bien voir genre un OAV Dragon ball (Le Robot des Glaces par exemple) revu de cette manière, je vois déjà certains hurler au sacrilège